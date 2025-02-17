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Изображение от Freepik
Происшествия

Рязанца поймали на краже подмосковного магазина

Анастасия Мериакри

Рязанца поймали на краже подмосковного магазина. Об этом сообщает телеграм-канал «Росгвардия. Московская область».

На территории охраняемого супермаркета сработала сигнализация. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили, что входная дверь вскрыта. Внутри магазина находились двое мужчин. Они собирали в сумки продукцию, среди которой были сигареты и алкоголь. Грабители пытались вскрыть кассу.

Злоумышленников задержали. Ими оказались уроженцы Рязанской и Липецкой областей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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