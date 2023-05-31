Среда, 31 мая, 2023
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Рязанца будут судить за продажу украденного триммера

7info
Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

Прокуратурой Советского района Рязани утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 20-летнего рязанца, обвиняемого в совершении сбыта похищенного имущества. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

К злоумышленнику обратился знакомый с просьбой продать похищенный им бензиновый триммер. Со своим паспортом обвиняемый отправился в комиссионный магазин и сдал триммер за 3,5 тыс. руб., получив в последующем качестве благодарности за «услугу» 1 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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