Рязанца будут судить за продажу украденного триммера

Прокуратурой Советского района Рязани утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 20-летнего рязанца, обвиняемого в совершении сбыта похищенного имущества. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

К злоумышленнику обратился знакомый с просьбой продать похищенный им бензиновый триммер. Со своим паспортом обвиняемый отправился в комиссионный магазин и сдал триммер за 3,5 тыс. руб., получив в последующем качестве благодарности за «услугу» 1 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.