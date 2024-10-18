Рязань вошла в десятку лидеров в конкурсе «Культурная столица 2026 года»

Продолжается народное голосование за звание «Культурная столица 2026 года». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время Рязань вошла в Топ-10, набрав почти 57 тысяч голосов. Конкурс проходит в несколько этапов. Организатором выступает фонд «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минцифры России, Минкультуры России. Главная цель – поддержка культурного развития, сохранение самобытности и повышение туристического и экономического потенциала субъектов страны.

На звание «Культурная столица 2026 года» претендовали 26 городов, в числе которых Рязань. В финал вышли Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Томск, а также агломерация городов Зарайск и Коломна. В ходе второго очного этапа они представят публичные презентации, по итогам которых эксперты дадут свою оценку. 12 декабря будут объявлены победители.

Народное голосование продлится до 1 декабря. Его лидер получит специальный приз. Рязанцы приглашаются к участию, для этого необходимо перейти по ссылке на портал Госуслуги и войти в свой аккаунт на платформе.