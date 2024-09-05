Рязань. Улица Пушкина

Городская магистраль имени великого русского поэта проходит параллельно улице Дзержинского и упирается в ЦПКО, пересекаясь с улицей Семашко.

Полноценных, правдивых публикаций об истории рязанской улицы Пушкина, насколько мне известно, в интернет-пространстве ещё не было. Этот досадный пробел мы заполняем этой статьей.

Бывал ли Пушкин в Рязани?

За долгие годы занятий краеведением каких только абсурдных историй не приходилось слышать. Одна из них – это миф о пребывании в Рязани Александра Сергеевича Пушкина. Некоторые рязанцы убеждали меня, что название улицы имени поэта в Рязани имеет на то веское основание. Якобы, сам Александр Сергеевич бывал в тех местах нашего главного города, которыми владел в начале тридцатых годов позапрошлого века знатный помещик, – то ли родственник, то ли просто хороший знакомый Пушкина. Причём конкретной рязанской фамилии «знатоки» назвать не могут. Несмотря на это, легенды на тему «Пушкин в Рязани» продолжают множиться и обрастать новыми подробностями. И диву порой даёшься фантазиям отдельных чудаков, пытающихся украсить книгу истории Рязанщины ещё одной яркой страницей. Пусть и вымышленной. Историкам же факты посещения Рязанщины «солнцем русской поэзии» неизвестны.

Павловская роща

На счёт того, что нынешняя улица имени поэта в Рязани пролегает по местам, которыми в первой трети XIX века владел «то ли родственник, то ли просто хороший знакомый» Пушкина, могу сказать только одно: галиматья. Потому что в указанный исторический период на месте нынешней улицы Пушкина никаких помещичьих усадеб не было. Там росли дикорастущие деревья, входящие в состав обширного лесного массива, который рязанцы именовали Павловской рощей. (когда-нибудь, надеюсь, напишу об этом историческом месте обстоятельно). А сейчас отмечу только, что между краеведами идут дискуссии в отношении того, когда и почему появилось название «Павловская». Одни утверждают, что произошло это в восьмидесятых годах XVII столетия в честь митрополита Рязанского и Муромского Павла (Моравского). Который первым облюбовал живописное место с чудесными полянами среди лиственных деревьев и многочисленными прудами под загородную зону отдыха рязанских владык. Другие исследователи Рязанского края с этим мнением не согласны. Они заявляют, что издревле роща начиналась с правого берега реки Павловки (отсюда и название). И продолжалась примерно до нынешней улицы Гагарина в Горроще (есть в Рязани ул. Гагарина ещё и в Соколовке – Е.Д.)

Ложная информация

Если посмотреть на общий план Рязани 1909 года, легко можно убедиться, что сам наш город со всеми улицами ограничивался Московско-Казанской железной дорогой. За ней находились лишь Скорбященское и Лазаревское кладбища, Рюминская роща, а также находящаяся на территории Павловской рощи так называемая «Новая стройка». Под последнюю тогдашние власти выделили землю, на которой начиналось уже возведение частных жилых домов. Составленные до революции планы расширения губернского центра пригодились после гражданской войны. В результате буржуазная «Новая стройка» перевоплотилась в пролетарский Ленпосёлок. Это название привычно для коренных рязанских старожилов. Но некоторые представители молодого поколения подсознательно связывают этот жилой район с именем некой мифической Леночки, не подозревая даже, что привычное звучание – это всего лишь сокращённый вариант правильного названия: Ленинский посёлок.

Этот жилой массив имени революционного лидера застраивался быстро. Возводились в основном одноэтажные деревянные дома. И редкие деревянные же двухэтажки, барачный тип которых напоминал о временности происходящего. Но большинство советских людей с энтузиазмом терпели неудобства коммунальных халуп. Тогда то, по сведениям некоторых публикаций, и появилась в рязанском Ленпосёлке улица Коммунальников, переименованная в 1969 году, в честь 170-летия поэта, в улицу Пушкина. Ответственно заявляю, что последняя информация не соответствует действительности.

На основе архивных сведений

На самом деле улица Пушкина получила своё название в результате переименования ул. Коммунальников вовсе не в 1969 году, а тремя годами раньше – в 1966-м. Подтверждения этого мне удалось найти в архивных документах. Переименование улицы Коммунальников в улицу Пушкина произвёл Исполком городского Совета депутатов трудящихся Рязани в своём решении №578 от 19 августа 1966 года. Так же в архиве мне посчастливилось обнаружить сведения, подтверждающие, что улица Пушкина до переименования её из улицы Коммунальников, носила первоначально ещё одно название – Ипподромная. Это было определено на основании Постановления президиума Рязанского городского совета от 4 октября 1939 года. В котором Ипподромная улица значится как магистраль, входящая в состав одного из вновь выстроенных кварталов, находящихся в Ленинском поселке.

Своё первоначальное имя, Ипподромная, эта улица получила потому, что в Рязани с дореволюционных времён и вплоть до пятидесятых годов прошлого столетия действительно поводились конные скачки. На территории бывшего ипподрома располагаются сейчас покрытая асфальтом площадка при входе в ЦПКО со стороны улицы Пушкина, а также бассейн, стадион и лабораторный корпус Радиотехнического университета. Ипподромную улицу переименовали в улицу Коммунальников в 1961 году. К тому времени ипподрома в городе уже не существовало. А новое название будущей улицы Пушкина, тогда ещё ул. Коммунальников, юридически закрепило решение Рязанского городского исполнительного комитета от 1 июля 1961 года.

На основе ещё одних архивных документов легко убедиться в том, что первая улица имени Пушкина в Рязани появилась ещё в конце 20-х годов прошлого века. Но находилась она совсем в ином месте города по сравнению с той улицей имени поэта, о которой мы знаем сейчас. Об этом я расскажу в следующий раз. И поведаю также о существующем в дореволюционной Рязани Пушкинском бульваре. А также поделюсь информацией о памятнике великому поэту, который находится в сквере Дворца творчества.

Евгений Данилин