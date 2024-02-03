Рязань. Улица Петрова

Личные воспоминания

Улица Петрова начинается возле Соборной площади и заканчивается у чугунного ограждения набережной Трубежа возле храма Преображения Спаса на яру (того самого, который стоит около памятника Есенину).

У меня с этой улицей связаны особые личные воспоминания. Потому что с 1994 по 2002 годы я был помощником настоятеля вышеназванной церкви, священника отца Сергия (Чушкина).

В школьные годы мы с ним были одноклассниками, а дружим до сих пор (без всяких обиняков скажу, что этого человека я считаю сейчас лучшим своим другом).

В Рязани церковь Преображения Спаса на яру – одна из наиболее уютных. И основная заслуга этого принадлежит как раз отцу Сергию (Чушкину). Прежде всего благодаря его усилиям поруганное безбожниками здание, в котором и курятник содержали, и школу ДОСААФ, в которой работающие дизельные установки разрушали стены, превратилось со временем действительно в храм Божий.

Искусствовед по образованию и художник по призванию, отец Сергий и сейчас совершает настоящий подвиг – в одиночку расписывает огромный Введенский храм села Борискова, настоятелем которого он является с 2016 года.

Имя героя

Сейчас некоторые рязанцы даже и не подозревают о существовании улицы Петрова, хотя на самом деле не однажды по ней проходили, когда гуляли в окрестностях набережной Трубежа недалеко от кремля.

Ещё больше рязанцев даже и не ведают о том, в честь какого Петрова эта улица названа. Ведь носителями такой фамилии являются и первый руководитель треста «Рязаньоблгаз» Владимир Петрович, и дважды Герой Советского Союза Василий Степанович Петровы.

На самом деле улица носит имя героя гражданской войны, одного из казнённых англичанами 20 сентября 1918 года 26 бакинских комиссаров Григория Константиновича Петрова (памятник ему стоит в Рязани возле остановки общественного транспорта «Дом художника»). Ещё до бакинских событий он был известен тем, что обучал обращению с оружием первых рязанских милиционеров. Весной 1918 года Григорий Константинович, которого особо уважал сам Владимир Ильич Ленин, сформировал овеянные славой 1-ю и 2-ю Донские армии. Причём первой из них он сам и командовал.

Театральная топонимика

По центру улицы Петрова стоит театр юного зрителя (как я понимаю, театр на Соборной снова стал называться так, как и в советское время). С обеих сторон этого учреждения культуры проходят дороги. Раньше это были две разные улицы: 1-я Театральная (слева) и 2-я Театральная (справа). И лишь решением горисполкома от 1 июля 1961 обе эти короткие магистрали были переименованы в улицу имени Григория Петрова.

Сейчас на месте бывшей 1-й Театральной улицы находится огороженная металлическим забором территория Рязанского отделения Государственного банка. А в дореволюционное время на этой улице стояли одноэтажные дома. В одном из них жила семья известного мецената, надворного советника Петропавлова Ивана Аристарховича, умершего в конце позапрошлого столетия в возрасте 63 лет (как записано в одном из архивных документов, «от инфлюэнции», – так тогда именовали инфекцию гриппа). А соседями Петропавловых были мещане Алексеевы, Орловы и Усачевы. По поводу последней фамилии могу сказать, что деревянный одноэтажный дом построил в 1893 году переехавший на постоянное жительство в Рязань крестьянин села Секиотова Иван Архипович Усачев. У него в 1894 году, когда он уже стал рязанским мещанином, родился сын Павел.

На бывшей 2-й Театральной улице сейчас стоят здания улицы Петрова под чётными номерами. В основном они заняты сейчас различными учреждениями общественного питания.

Театр юного зрителя в настоящее время находится в состоянии реконструкции и смыкается со стенами Управления федерального казначейства Рязанской области. Здание этого казначейства я в советские годы часто посещал: в нём тогда располагался кинотеатр «Мир». Но здание это интересно не только этим. Потому что построено на месте усадьбы того дома, в котором проживал когда то Григорий Петров. Тот самый, в честь которого названа улица.

Евгений Данилин