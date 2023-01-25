Рязань присоединится к акции памяти «Блокадный хлеб» 27 января

Неравнодушных рязанцев приглашают поучаствовать во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», которая пройдёт 27 января. Об этом сообщает Патриотцентр Рязанской области ВКонтакте.

Все желающие в рамках акции могут прикоснуться к подвигу жителей осаждённого города.

Ленинград находился в блокаде 872 дня, но врагу не сдался. Мужество людей, переживших и холод, и голод, вдохновляло советских солдат на подвиги в сражениях по всей линии фронта. Спустя десятилетия для нас важно сохранять память о страшных испытаниях, через которые прошли наши предки.

Символ акции памяти «Блокадный хлеб» – паёк в 125 граммов. Это минимальная дневная норма хлеба в Ленинграде, хотя и это жители получали не всегда.

Акция состоится 27 января с 14 до 16 часов в Лесопарке и на площади Победы в Рязани.

Возрастное ограничение 12+