Рязань присоединились к Всероссийской минуте молчания

В День Победы жители Рязани присоединились к Всероссийской акции, почтив минутой молчания память павших о время Великой Отечественной войны.
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На фронт ушли более 300 тысяч рязанцев, многие из них не вернулись домой.
В День Победы жители Рязани присоединились к Всероссийской акции, почтив минутой молчания память павших о время Великой Отечественной войны.
На фронт ушли более 300 тысяч рязанцев, многие из них не вернулись домой.
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