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Понедельник, 9 мая, 2022

Рязань присоединились к Всероссийской минуте молчания

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Рязань присоединились к Всероссийской минуте молчания

7info

В День Победы жители Рязани присоединились к Всероссийской акции, почтив минутой молчания память павших о время Великой Отечественной войны.

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На фронт ушли более 300 тысяч рязанцев, многие из них не вернулись домой.

Рязань присоединились к Всероссийской минуте молчания
Рязань присоединились к Всероссийской минуте молчания
Рязань присоединились к Всероссийской минуте молчания
Рязань присоединились к Всероссийской минуте молчания

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