Вторник, 6 августа, 2024

Рязань предлагают перестать рекламировать только с помощью грибов с глазами

Автор: Кристина Аманн

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Наталья Загрина, директор музея-усадьбы Ивана Павлова, в интервью телеканалу ТКР сказала, что Рязань надо позиционировать не только как грибы с глазами и родину косопузов. Она предлагает уделять больше внимание первому русскому нобелевскому лауреату, физиологу Ивану Павлову.

Наталья Загрина на должности директора музея с 1990 года. А работает в нем она уже 47 лет — с 1977 года. По ее мнению, если человек начал работать в таком учреждении, то должен работать в нём всю жизнь.

Директор считает, что Рязань лучше позиционировать как колыбель нобелевских лауреатов и гордиться тем, что уроженец Рязани первым среди русских учёных и первым среди физиологов мира был удостоен высшей международной награды.

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