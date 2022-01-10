Рязань потратила 22 миллиона рублей на покупку снегоуборочной техники

В конце декабря 2021 года из бюджета Рязани дополнительно потратили 22 миллиона рублей на закупку новой снегоуборочной техники. Об этом сообщила мэр города Елена Сорокина.

По словам Сорокиной, закуплены 6 новых тракторов, 1 погрузчик.

— Вся купленная техника должна работать в городе, а не пылиться в ангаре! Когда, если не сейчас! — написала глава администрации ВКонтакте.

Снегопогрузчик работает с 30 декабря, с другим транспортом проблема.

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Руководитель Дирекции благоустройства города сообщил, что машины пока не зарегистрированы в Технадзоре.

Сорокину такое объяснение не устроил.

— Спецтехника должна работать, все сопутствующие вопросы должны быть незамедлительно решены, — написала она.

Глава администрации потребовала увеличить скорость уборки города от снега.