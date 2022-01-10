Рязань потратила 22 миллиона рублей на покупку снегоуборочной техники

В конце декабря 2021 года из бюджета Рязани дополнительно потратили 22 миллиона рублей на закупку новой снегоуборочной техники. Об этом сообщила мэр города Елена Сорокина.
По словам Сорокиной, закуплены 6 новых тракторов, 1 погрузчик.
Снегопогрузчик работает с 30 декабря, с другим транспортом проблема.
Руководитель Дирекции благоустройства города сообщил, что машины пока не зарегистрированы в Технадзоре.
Сорокину такое объяснение не устроил.
Глава администрации потребовала увеличить скорость уборки города от снега.