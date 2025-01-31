Рязань оказалась среди городов с самой низкой рождаемостью

Рязань вошла в число российских городов с самым низким уровнем рождаемости. Об этом заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совфеда по социальной политике заявил первый заместитель главы Минздрава РФ Виктор Фисенко.

Замминистра здравоохранения обратил внимание, что показатель рождаемости по стране приблизилась к показателю 2000 год. Тогда было установлено одно из самых низких значений по рождению детей за всю историю России. По словам Фисенко, связывают это с сокращением числа женщин репродуктивного возраста и снижением интенсивности деторождения.

Кроме Рязани, самые низкие показатели по рождаемости наблюдают в Ленинградской области, Смоленске, Мордовии и Туле. А самые высокие устанавливаются в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарской Республике, Ингушетии.

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Как заявил Фисенко, в России после 2027 года ожидается увеличение интенсивности деторождения.