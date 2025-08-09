Рязань и Сараи получат денежные средства на переселение граждан из аварийного жилья

В Рязанской области в рамках реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Реализация программы в регионе находится на особом контроле у губернатора Павла Малкова. Об этом сообщает правительство области.

Субсидии на переселение граждан из аварийного жилья выделены из областного бюджета. Их получат Рязань и посёлок Сараи.

«Мы обязаны обеспечить людей нормальными условиями для жизни. Успешная реализация программы расселения аварийного жилья – это вопрос безопасности и социальной справедливости. Главам муниципальных образований необходимо лично контролировать процесс переселения», — отметил министр строительного комплекса Рязанской области Марат Султанов.

В областном центре планируется расселить следующие дома:

ул. Колхозная, д. 8,

ул. Дачная, д. 6,

ул. Чернобаевская, д. 1а,

ул. Пожалостина, д. 8,

Первомайский проспект, д. 24, корп. 1,

8-й район, д. 185,

ул. Кольцова, д. 4а,

ул. Вокзальная, д. 32.

В поселке Сараи планируется расселить дома, расположенные по адресам: