Рязань и Сараи получат денежные средства на переселение граждан из аварийного жилья

В Рязанской области в рамках реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Реализация программы в регионе находится на особом контроле у губернатора Павла Малкова. Об этом сообщает правительство области.
Субсидии на переселение граждан из аварийного жилья выделены из областного бюджета. Их получат Рязань и посёлок Сараи.
В областном центре планируется расселить следующие дома:
- ул. Колхозная, д. 8,
- ул. Дачная, д. 6,
- ул. Чернобаевская, д. 1а,
- ул. Пожалостина, д. 8,
- Первомайский проспект, д. 24, корп. 1,
- 8-й район, д. 185,
- ул. Кольцова, д. 4а,
- ул. Вокзальная, д. 32.
В поселке Сараи планируется расселить дома, расположенные по адресам:
- ул. Ленина, д. 135 и д. 204.