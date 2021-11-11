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Четверг, 11 ноября, 2021
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РГРТУ не планирует вводить QR-коды для студентов

7info
Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay

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Руководство Рязанского государственного радиотехнического университета не планирует вводить в ближайшее время QR-коды для допуска на занятия. Об этом сообщает официальная группа РГРТУ ВКонтакте.

В планах введение кодов только для студентов, обучающихся по дополнительным образовательным программам подготовки лейтенантов и солдат запаса, а также кадровых офицеров. В сообщении особо подчёркивается, что это только планируется.

С 9 ноября «радик» работает в смешанном режиме — часть занятий перенесли на дистанционный формат.

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