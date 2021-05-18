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Ревнивый ульяновец пытал и истязал гражданскую жену

Никита Брыкин
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В Ульяновске вступил в силу приговор в отношении 32-летнего местного жителя, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью гражданской жены, пишет портал «1UL.RU».

Инцидент произошел 2 ноября. Как рассказали в ульяновской прокуратуре, в этот день в больницу попала женщина с множеством травм.

Выяснилось, что накануне ночью в квартире на улице Балтийской на нее напал 32-летний безработный сожитель. Он приревновал возлюбленную и принялся истязать ее за это. Злоумышленник бил женщину руками и ногами и в сумме нанес ей больше двух сотен ударов. При этом мужчина периодически душил потерпевшую.

Мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима. Также ему предстоит выплатить жертве 400 тысяч рублей за моральный вред.

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