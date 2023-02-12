Воскресенье, 12 февраля, 2023
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Ревнивый мужчина заживо сжёг свою девушку в Омске

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В Омске следователи возбудили уголовное дело после смерти в больнице 32-летней местной жительницы, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, ночью 28 января ранее судимый 35-летний мужчина во время конфликта из ревности облил сожительницу спиртом и поджёг. Женщина получила ожоги лица, головы, шеи. Врачи оказались бессильны — 6 февраля пациентка скончалась в больнице.

Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). Подозреваемого задержали, следствие просит суд поместить его в СИЗО.

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