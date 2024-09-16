Ретроградный Уран в Тельце начался 31 августа 2024 года и продлится до января 2025 года. Как и другие явления, оно окажет влияние на наши судьбы, мысли и поступки. Но один знак Зодиака ожидают поистине мощные трансформации. Об этом 7info рассказала астролог Екатерина Максимова.
Особенность ретроградного Урана заключается в том, что планета перемен и неожиданностей двигается попятно, создавая ощущение непредсказуемости и хаоса. В это время могут возникнуть странные ситуации, которые потребуют от нас гибкости и умения адаптироваться.
Что не стоит делать в ретроградный Уран?
Брать новые кредиты: в этот период есть риск возникновения дополнительных финансовых проблем, а существующие долги могут увеличиться.
Делать серьёзные покупки. Особенно если речь идёт о технике, а также не стоит вкладывать деньги в строительство.
Начинать новые отношения: возможны так называемый «френдзоны» или охлаждение чувств.
Перемены во внешности: будьте осторожны с резкими изменениями стиля. Рискуете получить негативные комментарии.
Ретроградный Уран сильнее всего повлияет на Водолеев. Они снова начнут зарабатывать на том, что до этого уже приносило им доход, а те, кто не работает, смогут устроиться на работу. А если в жизни некоторое время был хаос или дисбаланс, то в этот период времени к Водолеям вернутся стабильность и покой.
Как пережить ретроградный Уран — советы для всех знаков Зодиака
Будьте финансово осмотрительны. Избегайте лишних трат и рискованных инвестиций. В этот период, как никогда, нужно держать свои траты под контролем.
Будьте открыты для неожиданностей: принимайте всё происходящее с юмором и старайтесь извлечь из ситуации урок.
Это идеальное время для:
— ограничений в еде/ начала диеты;
— отказа от лени и медлительности;
— наказания врагов/ оппонентов;
— отказа от потребительских и меркантильных настроений;
— выхода из треугольников;
— отказа от лицемерия;
— взятия под контроль заработков и трат;
— увольнения кого-то из наёмных сотрудников;
— отказа от торговли тем или иным товаром;
— консультаций по теме налогов/ законов/ миграции/ долгов и т.п.