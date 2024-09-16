Ретроградный Уран в Тельце начался 31 августа 2024 года и продлится до января 2025 года. Как и другие явления, оно окажет влияние на наши судьбы, мысли и поступки. Но один знак Зодиака ожидают поистине мощные трансформации. Об этом 7info рассказала астролог Екатерина Максимова.

Особенность ретроградного Урана заключается в том, что планета перемен и неожиданностей двигается попятно, создавая ощущение непредсказуемости и хаоса. В это время могут возникнуть странные ситуации, которые потребуют от нас гибкости и умения адаптироваться.

Что не стоит делать в ретроградный Уран?

Брать новые кредиты: в этот период есть риск возникновения дополнительных финансовых проблем, а существующие долги могут увеличиться.

Делать серьёзные покупки. Особенно если речь идёт о технике, а также не стоит вкладывать деньги в строительство.

Начинать новые отношения: возможны так называемый «френдзоны» или охлаждение чувств.

Перемены во внешности: будьте осторожны с резкими изменениями стиля. Рискуете получить негативные комментарии.

Ретроградный Уран сильнее всего повлияет на Водолеев. Они снова начнут зарабатывать на том, что до этого уже приносило им доход, а те, кто не работает, смогут устроиться на работу. А если в жизни некоторое время был хаос или дисбаланс, то в этот период времени к Водолеям вернутся стабильность и покой.

Как пережить ретроградный Уран — советы для всех знаков Зодиака

Будьте финансово осмотрительны. Избегайте лишних трат и рискованных инвестиций. В этот период, как никогда, нужно держать свои траты под контролем.

Будьте открыты для неожиданностей: принимайте всё происходящее с юмором и старайтесь извлечь из ситуации урок.

Это идеальное время для:

— ограничений в еде/ начала диеты;

— отказа от лени и медлительности;

— наказания врагов/ оппонентов;

— отказа от потребительских и меркантильных настроений;

— выхода из треугольников;

— отказа от лицемерия;

— взятия под контроль заработков и трат;

— увольнения кого-то из наёмных сотрудников;

— отказа от торговли тем или иным товаром;

— консультаций по теме налогов/ законов/ миграции/ долгов и т.п.