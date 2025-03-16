Ретроградный Меркурий в марте–апреле 2025: что ждать и как подготовиться

Весной нас ждет непростая астрологическая комбинация: ретроградный Меркурий пройдет через два совершенно разных по энергетике знака — Овна и Рыб. Об этом пишет портал theday.ru.
Вы, вероятно, слышали, что ретроградный Меркурий — это время хаоса, неразберихи и всевозможных неприятностей. Но так ли страшен этот феномен на самом деле? Ответ на этот вопрос дала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.
Как работает ретроградный Меркурий?
Меркурий — планета, отвечающая за общение, логику, передвижение и даже мелкие бытовые детали. Когда он движется прямо, все эти сферы работают как часы: переписки не теряются, переговоры проходят гладко, техника не подводит, а поездки планируются без накладок.
Но стоит ему «развернуться» и пойти в обратном направлении (разумеется, с астрологической точки зрения), как начинаются испытания.
Чего ожидать в марте–апреле 2025 года?
Готовьтесь к забытым паролям, потерянным ключам, случайным сообщениям не тому адресату и внезапным сбоям техники. Возможно и что-то более серьезное — отмененные рейсы, сорванные сделки, недоразумения в отношениях.
Но не стоит паниковать! Ретроградный Меркурий — это не наказание, а возможность пересмотреть прошлые ошибки, исправить недочеты и завершить незакрытые дела.
Что делать в этот период?
❌ Воздержаться от подписания важных документов, крупных покупок и начала новых проектов.
✅ Обратить внимание на старые идеи, пересмотр договоренностей и вторые шансы. Возможно, в вашу жизнь вернется кто-то из прошлого, появится возможность исправить давнюю ошибку или закрыть гештальт.
Ключевые даты ретроградного Меркурия в 2025 году
- 15 марта — начало предретроградной тени (Овен)
- 31 марта — переход Меркурия в ретроградное движение в Рыбах
- 7 апреля — разворот Меркурия в директное движение (Рыбы)
- 17 апреля — возвращение Меркурия в Овен
- 26 апреля — конец постретроградной тени
Два знака, две энергии: как изменится настроение?
Овен — знак напористости и лидерства, в то время как Рыбы символизируют мечтательность и мягкость. Эта комбинация несет внутренний конфликт: с одной стороны, хочется действовать быстро и решительно, а с другой — появляется потребность остановиться и разобраться в своих чувствах.
Первая половина ретрограда (Овен, 15–31 марта)
В этот период привычная уверенность может дать сбой. Возникают сомнения в собственных решениях, всплывают старые споры, а стремление все контролировать приводит к ненужной драме. Это время учит отпускать: иногда лучше сделать шаг назад и подумать, прежде чем рубить с плеча.
Вторая половина ретрограда (Рыбы, 31 марта – 7 апреля)
Ориентироваться в реальности станет сложнее: планы могут рушиться, а интуиция — подводить. Однако этот период идеально подходит для внутренней работы: анализируйте прошлое, прощайте старые обиды и прислушивайтесь к себе.
Выход из ретрограда (Овен, с 17 апреля)
Появится шанс восстановить контроль над ситуацией. Но учтите уроки этого периода: не всегда стоит ставить себя на первое место. Возможно, сейчас важнее найти баланс между своими и чужими интересами.
Как ретроградный Меркурий повлияет на каждый знак?
♈ Овен
Этот ретроград станет для вас персональным вызовом. С 15 марта Меркурий начнет свое обратное движение в вашем знаке, заставляя переосмыслить личность и коммуникацию. Старайтесь быть мягче в словах — ваша прямолинейность может привести к конфликтам. Сомнения в целях и решениях — временные. Уже к 7 апреля появится ясность, и вы вновь почувствуете уверенность в себе.
♉ Телец
Время заглянуть внутрь себя. Вы начнете замечать детали, которые раньше ускользали: ложные убеждения, эмоциональные блоки, токсичные привычки. Проведите честный разговор с собой: что мешает вам двигаться вперед? Используйте этот период для внутренней работы, а не самокритики.
♊ Близнецы
Ретроград Меркурия затронет ваш социальный круг, вытаскивая на поверхность старые недомолвки и споры. Возможны неожиданные откровения о друзьях или коллегах. Главное — не делать поспешных выводов. К концу ретрограда станет понятно, какие связи стоит сохранить, а какие — отпустить.
♋ Рак
Время пересмотреть карьерные амбиции! Возможно, переутомление приведет к пропущенным дедлайнам или техническим сбоям. Используйте этот период, чтобы навести порядок в мыслях и понять, куда вы действительно хотите двигаться. Иногда шаг назад — это просто разгон перед новым стартом.
♌ Лев
Ваши убеждения проходят проверку на прочность. Возможно, вы поймете, что какие-то идеи устарели и мешают вашему развитию. Будьте открыты к новым знаниям, но не верьте всему на слово — критическое мышление станет вашим лучшим союзником.
♍ Дева
Этот ретроград погружает вас в мир эмоций. Возможны непонимания с партнерами, но они дадут шанс проработать старые травмы. Терпение и искренний диалог помогут укрепить отношения.
♎ Весы
Ретроградный Меркурий активизирует потребность в честном общении. Будьте осторожны с тоном — излишняя эмоциональность может привести к конфликтам. Сначала попробуйте понять чувства партнера, а уже потом выражайте свои.
♏ Скорпион
Ваше тело и разум сигналят о необходимости отдыха. Не бойтесь просить о помощи — делегирование задач и забота о себе помогут восстановить силы.
♐ Стрелец
Этот период научит вас терпению в любви. Не торопите события — сосредоточьтесь на эмоциональной близости.
♑ Козерог
Ретроград заставит вас столкнуться с тем, что вы откладывали: будь то семейные вопросы или личные травмы. Проживите эти чувства — принятие прошлого освободит вас.
♒ Водолей
Путаница в общении — главный вызов ретрограда. Спокойный разговор поможет избежать разрыва связей.
♓ Рыбы
Финансовые вопросы потребуют пересмотра. Воздержитесь от крупных покупок и вложений до конца апреля. Сейчас лучше анализировать бюджет и исправлять ошибки, чтобы к маю достичь стабильности.