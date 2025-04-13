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Фото: Изображение от pvproductions на Freepik
Транспорт и дороги

Ремонт трех улиц планируется в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани планируют провести ремонт трех улиц. Об этом сообщила администрация города.

В комментариях в телеграм-канале к посту губернатора Рязанской области Павла Малкова пожаловались на состояние дорог по улицам Ленина и Вознесенской. 

«Пожалуйста, попробуйте повернуть с Ленина на Вознесенскую! И проехать по Вознесенской два перекрестка! Все едут по синусоиде, боясь оставить колеса», — пишут рязанцы.

Администрация города ответила, что в курсе о неудовлетворительном состоянии покрытия. Проектная документация на ремонт улиц Ленина и Соборной уже готова. 

«Перед дорожными работами нужно заменить изношенную теплотрассу. Это комплексные и масштабные работы, в настоящее время изыскиваем финансовую возможность», — сообщила администрация Рязани.

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Также в мэрии сообщили, что рассматривается возможность заключения муниципального контракта на ремонт автодорог по улице Вознесенской.

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