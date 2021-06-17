Ремонт дворов в Рязани планируют завершить в августе

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На заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты обсудили итоги проведения весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В работах приняли участие более 30 тысяч человек, свыше 550 единиц техники. Ликвидировано 113 несанкционированных свалок. С территории города вывезено более 5,5 тыс. тонн мусора. Депутаты подняли вопрос опиловки и своевременного удаления аварийных деревьев. Администрации города поручено предложить варианты решения данной проблемы. К вопросу планируют вернуться на следующем заседании комитета.

Также депутаты рассмотрели вопрос реализации в Рязани программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках программы был запланирован ремонт 9 дворовых территорий. Кроме того, за счет дополнительно выделенных из областного бюджета средств в этом году будет отремонтировано еще 65 дворовых территорий. В данный момент завершаются конкурсные процедуры. Ожидается, что работы по ремонту завершатся в августе.

Что касается ремонта дорог и реализации проектов местных инициатив, то депутаты попросили подготовить и направить в комитет информацию по подрядным организациям и срокам проведения работ на каждом объекте. Также членами комитета было предложено еще раз провести обследование подходов и подъездов к школам и детским садам, чтобы привести их в нормативное состояние.

Депутаты вернулись к вопросу приведения в порядок детских площадок, которые были построены за счет инвесторов и в данный момент являются бесхозными. Накануне вопрос был рассмотрен на рабочей группе комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры. В течение двух недель депутаты подготовят перечень таких площадок по округам и направят его в администрацию. В свою очередь администрация будет принимать решение по каждому объекту конкретно: принимать площадку на баланс муниципалитета или демонтировать в связи с аварийным состоянием.