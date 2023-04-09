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Воскресенье, 9 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Рейд на дорогах Рязанской области выявил более сотни нарушений тонировки авто

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Фото из Телеграм канала Госавтоинспекции Рязанской области

Госавтоинспекция Рязанской области опубликовала результаты профилактического мероприятия «Тонировка» в регионе.

7 апреля в ходе рейда инспекторы выявили 107 нарушений тонировки.

За невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

ГИБДД Рязанской области продолжает выявлять нарушения, связанные с управлением ТС, светопропускание стёкол которых не отвечает установленным требованиям.

За такие нарушения по статье КоАП штраф составляет 500 рублей.

Рейд на дорогах Рязанской области выявил более сотни нарушений тонировки авто

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