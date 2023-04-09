Рейд на дорогах Рязанской области выявил более сотни нарушений тонировки авто

Госавтоинспекция Рязанской области опубликовала результаты профилактического мероприятия «Тонировка» в регионе.

7 апреля в ходе рейда инспекторы выявили 107 нарушений тонировки.

За невыполнение законных требований сотрудников полиции предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

ГИБДД Рязанской области продолжает выявлять нарушения, связанные с управлением ТС, светопропускание стёкол которых не отвечает установленным требованиям.

За такие нарушения по статье КоАП штраф составляет 500 рублей.