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Среда, 6 октября, 2021
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Региональный ПФР предупредил рязанцев о юристах-мошенниках

Александр Ильин
Региональный ПФР предупредил рязанцев о юристах-мошенниках

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В региональном ПФР предупредили рязанцев о мошенниках, которые предлагают коммерческие услуги по разъяснению порядка расчёта пенсии. 

В Пенсионном фонде напоминают, что обращение с письмом о требовании разъяснить порядок исчисления пенсии и обосновать размер выплат — полностью бесплатное. 

Аферисты же часто действуют по такой схеме: сначала предлагают пенсионерам проверить, в правильном ли размере им были назначены выплаты. А затем заверяют их в ошибочном назначении пенсии и необходимости составления обращения о перерасчёте, за которое требуют немалую сумму. 

Юрист-мошенник может заполучить с одного пенсионера до нескольких десятков тысяч рублей. 

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