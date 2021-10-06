Региональный ПФР предупредил рязанцев о юристах-мошенниках

В региональном ПФР предупредили рязанцев о мошенниках, которые предлагают коммерческие услуги по разъяснению порядка расчёта пенсии.

В Пенсионном фонде напоминают, что обращение с письмом о требовании разъяснить порядок исчисления пенсии и обосновать размер выплат — полностью бесплатное.

Аферисты же часто действуют по такой схеме: сначала предлагают пенсионерам проверить, в правильном ли размере им были назначены выплаты. А затем заверяют их в ошибочном назначении пенсии и необходимости составления обращения о перерасчёте, за которое требуют немалую сумму.

Юрист-мошенник может заполучить с одного пенсионера до нескольких десятков тысяч рублей.