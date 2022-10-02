Редактор Книги памяти, ветеран Георгий Фролов скончался в Саратове

Участник Великой Отечественной войны, бессменный редактор Книги Памяти Саратовской области, член Общественной палаты региона Георгий Фролов скончался в воскресенье на 97-м году жизни, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Спикер областной думы Михаил Исаев также выразил соболезнования родным и близким ветерана.
Фролов родился 21 ноября 1925 года в Тульской области. Окончив семь классов, как член ВЛКСМ в октябре 1942 года ушел на фронт добровольцем, в июне 1943 года прибыл на фронт, боевое крещение принял на Курской дуге.
Полковник в отставке. Являлся председателем саратовской региональной организации общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов». Работал главным редактором Книги памяти Саратовской области, которая за период с 1994 по 2021 год стала насчитывать 37 томов.