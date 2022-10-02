Редактор Книги памяти, ветеран Георгий Фролов скончался в Саратове

Участник Великой Отечественной войны, бессменный редактор Книги Памяти Саратовской области, член Общественной палаты региона Георгий Фролов скончался в воскресенье на 97-м году жизни, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«К большому сожалению, ушел из жизни выдающийся человек… Георгий Васильевич Фролов. Вся его жизнь была ярким примером мужества, стойкости, преданной любви к Отчизне. В 16 лет был призван на фронт добровольцем. Принял участие в битве на Курской дуге. За время войны Георгий Васильевич получил несколько ранений, которые его не сломили. Каждый раз он возвращался на фронт и в итоге дошел до Берлина. За многолетний добросовестный труд награжден орденами, медалями и почётными знаками. Выражаю соболезнования родным и близким Георгия Васильевича и разделяю их горе», — написал Бусаргин в Telegram-канале.

Спикер областной думы Михаил Исаев также выразил соболезнования родным и близким ветерана.

«Узнал прискорбную новость о том, что ушел из жизни Георгий Васильевич Фролов… Георгий Васильевич внес огромный вклад в сохранение истории, в воспитание подрастающего поколения. Благодаря ему на страницах «Книги памяти» сохранились тысячи историй о героических подвигах тех, кто защищал нашу Родину в борьбе с фашизмом. Уход Георгия Васильевича — невосполнимая потеря для всех нас», — написал Исаев в Telegram-канале.

Фролов родился 21 ноября 1925 года в Тульской области. Окончив семь классов, как член ВЛКСМ в октябре 1942 года ушел на фронт добровольцем, в июне 1943 года прибыл на фронт, боевое крещение принял на Курской дуге.

Полковник в отставке. Являлся председателем саратовской региональной организации общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов». Работал главным редактором Книги памяти Саратовской области, которая за период с 1994 по 2021 год стала насчитывать 37 томов.