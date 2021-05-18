Рецидивист украл велосипед у 32-летней рязанки

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В Рязани 40-летний рецидивист украл велосипед у местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что из подъезда дома на улице Разина у нее украли велосипед. Рязанка припарковала его накануне вечером.

— В качестве крепления женщина использовала трос. Злоумышленник перекусил его бытовым слесарным инструментом и уехал на чужом велосипеде, — говорится в сообщении.

Оперативники нашли записи с камер видеонаблюдения и обнаружили на них подозреваемого. Во взаимодействии с коллегами из других районов выяснилось, что к хищению причастен ранее судимый за кражи 40-летний житель Рыбновского района.

Местные жители рассказали, что на похожий на него человек не так давно предлагал купить подержанный велосипед.

Оказалось, что подозреваемый в тот день приехал к приятелям в Рязань. мужчины выпивали алкоголь, а когда деньги закончились, то злоумышленник вызвался добыть еще средства. Обойдя несколько домов, он нашел припаркованный велосипед. Украв чужое имущество, мужчина продал его знакомому.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.