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Вторник, 18 мая, 2021
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Рецидивист украл велосипед у 32-летней рязанки

Елена Лобанова
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В Рязани 40-летний рецидивист украл велосипед у местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В полицию обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что из подъезда дома на улице Разина у нее украли велосипед. Рязанка припарковала его накануне вечером. 

— В качестве крепления женщина использовала трос. Злоумышленник перекусил его бытовым слесарным инструментом и уехал на чужом велосипеде, — говорится в сообщении. 

Оперативники нашли записи с камер видеонаблюдения и обнаружили на них подозреваемого. Во взаимодействии с коллегами из других районов выяснилось, что к хищению причастен ранее судимый за кражи 40-летний житель Рыбновского района. 

Местные жители рассказали, что на похожий на него человек не так давно предлагал купить подержанный велосипед. 

Оказалось, что подозреваемый в тот день приехал к приятелям в Рязань. мужчины выпивали алкоголь, а когда деньги закончились, то злоумышленник вызвался добыть еще средства. Обойдя несколько домов, он нашел припаркованный велосипед. Украв чужое имущество, мужчина продал его знакомому. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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