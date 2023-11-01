Среда, 1 ноября, 2023
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Рецидивисты обокрали, изнасиловали и убили женщину

7info

В Республике Тыва завершено расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых жителей Барун-Хемчикского района. Мужчины обвиняются в краже, изнасиловании и убийстве, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2022 года у частного дома по улице Урожайной села Эрги-Барлык обвиняемые, во время пьянки, украли у нетрезвой односельчанки телефон и золотую цепочку. Затем в машине на окраине села изнасиловали женщину. Чтобы скрыть преступление, рецидивисты убили жертву и спрятали тело.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

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