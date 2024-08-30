Ребёнок погиб при падении футбольных ворот в Нижнем Новгороде

Прокуратура Нижегородского района Нижнего Новгорода начала проверку после трагического инцидента, в результате которого погиб ребенок, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, мальчик получил смертельные травмы сегодня вечером после падения металлических футбольных ворот на территории спортивного клуба, расположенного на Набережной Гребного канала.

Сейчас прокурор района Дмитрий Рыжов находится на месте происшествия и выясняет все обстоятельства случившегося. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при содержании и эксплуатации спортивной площадки, также будут предприняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Параллельно Следственный комитет Российской Федерации по Нижегородской области возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, касающееся оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к смерти человека по неосторожности. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.