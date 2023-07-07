Ребёнок и трое взрослых погибли в ДТП в Волгоградской области

В результате ДТП в Быковском районе Волгоградской области погибли малолетний ребёнок и трое взрослых, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Столкновение автомобилей ВАЗ и «Лада Ларгус» произошло 7 июля в 06.30 на 687 километре автодороги Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград».

В варии погибли водитель, пассажирка «Ларгуса», ребёнок-пассажир ВАЗ-21099, водитель скончался в скорой помощи по дороге в больницу.

В больницу с травмами с места аварии доставлены три женщины — 2004, 1982, 1954 годов рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.