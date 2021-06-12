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Суббота, 12 июня, 2021
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Ребенок и женщина погибли в страшной аварии в Липецкой области

Никита Брыкин
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Накануне днем на 357-м километре альтернативного участка трассы М-4 «Дон» неподалеку от села Яркино в Становлянском районе произошло смертельное ДТП, пишет портал «Город 48».

В пресс-службе УМВД России по региону уточнили, что 47-летний водитель автомобиля «Citroen», который оказался жителем Подмосковья, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В итоге транспортное средство выразилось в грузовик «МАН» под управлением 45-летнего водителя.

В результате от полученных травм скончались 46-летняя женщина и восьмилетний ребенок. Виновник аварии попал в больницу в тяжелом состоянии.

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