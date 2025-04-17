Разыскиваются очевидцы ДТП с пострадавшими в Рязани

Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться свидетелей следующих происшествий:

ДТП 24 октября 2024 года

Примерно в 18:47 в Рязани, у дома № 60 по улице Новосёлов, 52-летняя жительница города, управляя автомобилем «Шкода Октавия», совершила наезд на 63-летнюю местную жительницу, которая, по предварительной информации, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пострадавшая с различными травмами была доставлена в медицинское учреждение.

Реклама

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП 2 декабря 2024 года

Около 12:25 в районе дома № 34А по улице Ситниковская в Рязани, 37-летний житель Самарской области, управляя автомобилем ВАЗ-21140, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения. В результате произошло столкновение с другим автомобилем ВАЗ-21140 под управлением 28-летнего рязанца.

В ДТП пострадали пассажир автомобиля, выехавшего на встречную полосу, а также водитель второго автомобиля и его пассажирка — 35-летняя жительница Рязани. Все трое с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства уточняются.

ДТП 16 января 2025 года

Примерно в 20:00, в районе дома № 1, корпус 4 по улице Чкалова в Рязани, 38-летний рязанец, управляя автомобилем «Форд Куга», совершил наезд на двух пешеходов — 55-летнюю и 25-летнюю местных жительниц. По предварительной информации, они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Обе женщины получили травмы и были госпитализированы.

Проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.

Если вы стали очевидцем одного из вышеуказанных происшествий или располагаете какой-либо информацией, обращайтесь в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области.

Адрес: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1.

Телефон: (491-24) 4-46-08.