Разговоры о влажном. Почему рязанская ливневка доставляет море неприятностей?

В минувший вторник, 24 октября губернатор Павел Малков отреагировал на представленную рязанской мэрией пятью днями раньше новую транспортную модель для областного центра. Документ в частности предусматривает отмену части существующих маршруток (№ 32, 33, 45, 53, 66 и 88) и корректировку пути для микроавтобусов №20, 21, 30, 42, 58, 68, 85 и 90.

Заезженная реформа

Этот документ пока не обрел силу закона, зато успел вызвать бурный резонанс в соцсетях. И пассажиры, и перевозчики не готовы мириться со столь радикальными изменениями. Именно поэтому глава региона решил притормозить реализацию спорного проекта и попросил мэрию совместно с минтрансом тщательно изучить высказанные замечания:

— Изменения нужны, долгое время маршруты развивались хаотически, но важно не напортачить, — заявил Малков.

В Рязани реформированием общественного транспорта власти пытаются занимаются ,как минимум, лет 15. В конце нулевых чиновники грезили созданием городской электрички с дополнительными остановками в различных частях Рязани. Но после смены управленческих команд в городе и области проект отправили на свалку истории.

В 2018 году перекройку маршрутов получили некоей питерской фирме. Разработчики взялись ваять топ-модель, но она, по мнению чиновников, получилась нестройной и малопривлекателньой. Свежий продукт деятельности реформаторов обошелся казне в 25 миллионов, но никто не даст полную гарантию, что его не законсервируют.

Экстремальная переправа

Правда за всеми спорами о будущем рязанского общественного транспорта совершенно забывается проблема, появившаяся а те времена, когда многие участники жаркой дискуссии даже не родились. В Рязани после дождей путь к десяткам остановок общественного транспорта напоминает переправу через бурные ручьи в предгорьях Хибин или Северного Кавказа. А все потому что в большинстве микрорайонов города ливневой канализации либо нет, либо она засорена и не справляется даже с относительно щадящим потоком осадков.

Пересекать порожденные чиновничьим головотяпством водоемы регулярно приходится жителям улиц Затинная, Быстрецкая, Семинарская, Станкозаводская, Бирюзова , Ленина, ( в районе ТЦ «Атрон») Московского и Михайловского шоссе. Это не только создает дискомфорт пешеходам, но и подвергает их жизнь серьезной опасности.

Недавний тому пример — ДТП на пересечении ул Бирюзова и Станкозаводской, в котором 79 летнего рязанца, обходившего глубокую лужу, насмерть сбила иномарка.

Дорогое удовольствие

Общая протяженность рязанский сетей ливневой канализации — около 100 километров. Более 80 процентов этих сетей было построено в 50- 70-е годы прошлого века. Ветшать эти коммуникации стали еще в середине 90-х. Понятно, что новая ливневка — дорогое удовольствие для бюджета

Еще во времена губернаторства Олега Ковалева, по подсчетам экспертов, стопроцентное обеспечение Рязани сетями ливневой канализации оценивалось, как минимум, в 1,2 млрд рублей.

Сейчас инфляция увеличила эту сумму примерно в 2-2,5 раза.

Партнерство ради комфорта

Городская власть вроде бы не бездействует и регулярно прочищает и ремоонтирует ливневки в различных районах города. Но это крошечная капля тонет в дождевых морях, которые разливаются то в одной, то в другой части Рязани. С такой «безупречной» ливневкой для жителей и гостей города впору выпускать лужеводитель по самым мокрым местам региональной столицы.

А что если учредить хотя бы для частичного решения проблемы частно-государственное партнерство, куда вошли бы мэрия Рязани, областное правительство и ведущие строительные компании города? Совместными усилиями при планировке новых кварталов можно было бы предусмотреть строительство новых сетей ливневой канализации. В обмен на инвестиции крупного бизнеса в социально значимые проекты муниципалитет учел бы интересы девелоперов при подготовке нового Генплана развития Рязани, который планируется принять в 2024 году.

Но здесь есть одно «но». Эти уступки не должны ухудшать экологию, сложившуюся транспортную сеть и туристическую привлекательность областного центра.