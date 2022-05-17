Рассмотрение апелляции по делу экс-мэра Рязани Карабасова перенесли на 25 мая

Рассмотрение апелляции по делу бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова перенесли на 25 мая, сообщает «Новая газета».

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Очередное слушание по апелляции состоялось во вторник, 17 мая, в Рязанском областном суде. Жалобы на приговор приводил Игорь Ковалев и его защита.

По словам адвоката Карабасова, окончательное решение по делу могут вынести именно 25 мая.

В декабре 2021 года Сергей Карабасов получил 5 лет колонии по делу о детской площадке в рязанском Лесопарке. Защита не согласилась с приговором, обжаловав решение Советского районного суда.