8.3 C
Рязань
Вторник, 17 мая, 2022

Рассмотрение апелляции по делу экс-мэра Рязани Карабасова перенесли на 25 мая

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рассмотрение апелляции по делу экс-мэра Рязани Карабасова перенесли на 25 мая

Александр Ильин
Сергей Карабасов. Фото: ТКР

Рассмотрение апелляции по делу бывшего мэра Рязани Сергея Карабасова перенесли на 25 мая, сообщает «Новая газета».

- Реклама -

Очередное слушание по апелляции состоялось во вторник, 17 мая, в Рязанском областном суде. Жалобы на приговор приводил Игорь Ковалев и его защита.

По словам адвоката Карабасова, окончательное решение по делу могут вынести именно 25 мая.

В декабре 2021 года Сергей Карабасов получил 5 лет колонии по делу о детской площадке в рязанском Лесопарке. Защита не согласилась с приговором, обжаловав решение Советского районного суда.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7