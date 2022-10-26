Расследование: Причиной возникновения пожаров в Кудомском лесничестве стали сухие грозы

В оперативном штабе по тушению пожаров, в администрации Рязанской области уверены, что причиной как минимум одного и самого крупного возгорания в лесах региона в августе этого года стал вовсе не пресловутый человеческий фактор.

Эту версию подтвердили и члены оперативной группы по ликвидации последствий пожара на территории заповедника – сотрудники московского предприятия МиСАТ ГУП «Экотехпром».

Гендиректор ГУП «Экотехпром» Д.В. Синельников

и гендиректор ГУП «Экотехпром» В.Д. Зубок

На территории Кудомского лесничества ситуация с лесными пожарами была самая сложная. Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации вводился в Спасском и Клепиковском районах Рязанской области, включая территорию Окского государственного заповедника.

Эксперты называют причиной возникновения возгораний сухие грозы. Это не предположение, а зафиксированный факт: молнии, причём в двух местах. К очагу распространения человек просто не мог бы подойти, – отмечает специалист по ГО и ЧС «Экотехпрома» Михаил Мазур.

Инспектора заповедника отмечают, что такое природное явление бывает при низкой влажности воздуха и высокой температуре. Дождь не достигает земли, испаряясь в атмосфере, поэтому деревья и почва остаются сухими. При попадании молнии в дерево огонь быстро распространяется по лесу, а ветер раздувает пожар ещё сильнее.

На территории Окского заповедника подобный пожар случался в 2010 году, но в меньших масштабах.

Ликвидация последствий пожара на территории заповедника шла непрерывно с 22 августа по 6 сентября 2022 года. Сотрудники «Экотехпрома» сделали всё возможное, чтобы максимально сохранить флору и фауну одного из красивейших мест России, – отмечается на сайте Окского государственного заповедника.

Сотрудники заповедника ещё раз благодарят всех, кто принимал участие в тушении пожаров.

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