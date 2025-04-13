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Фото: Изображение от evening_tao на Freepik
Транспорт и дорогиГлавные новости

Расширить дорогу и обустроить парковку планируют в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани планируют расширить дорогу по Окскому проезду. Об этом сообщает глава администрации Рязани Виталий Артемов в своем телеграм-канале.

Управлению дорожного хозяйства и транспорта поручено предложить варианты решения вопроса по расширению дороги. Кроме того, в планах привести в порядок тропинку вдоль Окского проезда: провести уборку территории от мусора и веток, убрать дикорастущую поросль. 

На месте снесенных металлических гаражей на проезде Речников, улицах Затинной и Рыбацкой прошла большая уборка. На данном участке в перспективе планируется обустройство парковочного пространства.

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В сквере у вокзала «Рязань 2» идут подготовительные работы для установки стелы «Город трудовой доблести». Вырыт котлован, в ближайшее время начнется заливка фундамента будущей конструкции. Параллельно ведется капитальный ремонт инженерных коммуникаций. На данном участке прорабатывается возможность реализации проекта «Чистое небо», планируется убрать все провода под землю. 

В городе рассматривается возможность организации проезда к школе №1 на улице Горького со стороны улицы Праволыбедской. Управлению земельных ресурсов и имущественных отношений и управлению градостроительства и архитектуры поручено рассмотреть вопрос обустройства проезда совместно с собственниками земельных участков. 

Расширить дорогу и обустроить парковку планируют в Рязани На месте снесенных металлических гаражей на проезде Речников, улицах Затинной и Рыбацкой прошла большая уборка. На данном участке в перспективе планируется обустройство парковочного пространства.
Фото: https://t.me/ve_artemov
Расширить дорогу и обустроить парковку планируют в Рязани На месте снесенных металлических гаражей на проезде Речников, улицах Затинной и Рыбацкой прошла большая уборка. На данном участке в перспективе планируется обустройство парковочного пространства.
Фото: https://t.me/ve_artemov
Расширить дорогу и обустроить парковку планируют в Рязани На месте снесенных металлических гаражей на проезде Речников, улицах Затинной и Рыбацкой прошла большая уборка. На данном участке в перспективе планируется обустройство парковочного пространства.
Фото: https://t.me/ve_artemov
Расширить дорогу и обустроить парковку планируют в Рязани На месте снесенных металлических гаражей на проезде Речников, улицах Затинной и Рыбацкой прошла большая уборка. На данном участке в перспективе планируется обустройство парковочного пространства.
Фото: https://t.me/ve_artemov
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