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Пятница, 26 ноября, 2021
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Раскрыты подробности задымления в рязанской поликлинике №2

Александр Ильин
Фото: Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко

В ОКБ им. Н.А. Семашко прокомментировали информацию о задымлении в городской поликлинике №2. 

По данным пресс-службы медучреждения, задымление произошло в распаечной коробке на 4 этаже, в кабинете № 402 терапевтического отделения. Отмечается, что очагов возгорания в помещении не было. 

Благодаря оперативным действиям медработников всех пациентов удалось эвакуировать, пострадавших нет. Грамотные действия врачей и медсестёр отметили и сотрудники МЧС, к приезду которых нештатная ситуация уже была устранена.

Ранее сообщалось, что причиной эвакуации 90 человек из Рязанской поликлиники №2 стало короткое замыкание.

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