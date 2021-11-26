Раскрыты подробности задымления в рязанской поликлинике №2

В ОКБ им. Н.А. Семашко прокомментировали информацию о задымлении в городской поликлинике №2.

По данным пресс-службы медучреждения, задымление произошло в распаечной коробке на 4 этаже, в кабинете № 402 терапевтического отделения. Отмечается, что очагов возгорания в помещении не было.

Благодаря оперативным действиям медработников всех пациентов удалось эвакуировать, пострадавших нет. Грамотные действия врачей и медсестёр отметили и сотрудники МЧС, к приезду которых нештатная ситуация уже была устранена.

Ранее сообщалось, что причиной эвакуации 90 человек из Рязанской поликлиники №2 стало короткое замыкание.