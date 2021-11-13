Раскрыты подробности наезда на курсантку Академии ФСИН на Первомайском проспекте в Рязани

ДТП на Первомайском проспекте в Рязани, в котором пострадала 19-летняя курсантка Академии ФСИН, случилось в результате столкновения трёх автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, 32-летний водитель на УАЗ совершил столкновение с Nissan Almera под управлением 34-летнего мужчины и автобусом ПАЗ 320435-04 с 53-летним водителем.

В результате столкновения УАЗ продолжил движение сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.

По факту случившегося проводится проверка.