Раскрыты мотивы мальчика, устроившего стрельбу в школе под Пермью

Телеканал РЕН ТВ рассказал подробности стрельбы, которую устроил накануне 12-летний мальчик в школе в поселке Сарс Пермского края.

По предварительной версии, ученик пытался выместить злость на одноклассниках и учителях. Кроме того, малолетнему злоумышленнику якобы «приснился Бог и подсказал, что надо делать».

Накануне школьник сделал два выстрела из карабина «Сайга», который он украл у отца. Они пришлись на стену и потолок. После этого директора сумела уговорить ученика сдать оружие. В итоге его задержали.

Ребенок считался нормальным, на учете не состоял, хорошо учился.