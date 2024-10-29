Вторник, 29 октября, 2024
На главнуюНовости мира

Раскрыты детали гибели блогерши, найденной голой в канализации в Сочи

Дата публикации

powder

Основная версия гибели блогера Кристины Рэй в Сочи на данный момент касается наркотиков, пишет Mash.

Девушка пропала в конце сентября, ее нашли спустя месяц мертвой и голой в канализационном коллекторе.

По данным телеграм-канала, правоохранители прочитали переписку Рэй и вышли на знакомого, который заявил, что в день пропажи она приняла запрещенные вещества и «ушла за добавкой».

По одной из версий, блогерша полезла в коллектор в поисках «закладки», ее могло смыть потоком воды, которая впоследствии унесла все вещи.

Родственники собирались отправить девушку на лечение в реабилитационную клинику для наркоманов, но не успели, добавил Mash.

Новости рубрики
Новости мира

SHAMAN назвал неожиданного конкурента на сцене

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) неожиданно ответил на вопрос корреспондента «АиФ» о том, есть ли...
Новости мира

Русские «Герани» накрыли эшелоны ВСУ

Российские ночные удары по военным объектам на Украине отличались разнообразием — как в использовании средств поражения, так и в выборе целей.
Новости мира

Опубликовано видео избиения подростка водителем автобуса в Сочи

В Сочи водитель автобуса избил подростка, видео потасовки опубликовал телеграм-канал «ЧП Сочи». Конфликт произошел днем...