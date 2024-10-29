Раскрыты детали гибели блогерши, найденной голой в канализации в Сочи

Основная версия гибели блогера Кристины Рэй в Сочи на данный момент касается наркотиков, пишет Mash .

Девушка пропала в конце сентября, ее нашли спустя месяц мертвой и голой в канализационном коллекторе.

По данным телеграм-канала, правоохранители прочитали переписку Рэй и вышли на знакомого, который заявил, что в день пропажи она приняла запрещенные вещества и «ушла за добавкой».

По одной из версий, блогерша полезла в коллектор в поисках «закладки», ее могло смыть потоком воды, которая впоследствии унесла все вещи.

Родственники собирались отправить девушку на лечение в реабилитационную клинику для наркоманов, но не успели, добавил Mash.