Раскрыта истинная цель педофилов-убийц пятилетней девочки в Костроме

Убийцы пятилетней девочки в Костроме сначала хотели похитить мальчика, но не нашли подходящую жертву, пишет Telegram-канал SHOT.

Выяснилось, что 44-летний Денис Герасимов захотел сделать «подарок» своему 24-летнему сожителю. Он решил похитить для него мальчика лет 12 для сексуальных утех.

Недельные поиски жертвы оказались безуспешными. В итоге их жертвой стала девочка, которая буквально на несколько минут вышел на улицу одна.

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Ее мама убиралась после новогодних праздников. Убийцы схватили малышку и затащили в подвал дома неподалёку. Затем унесли девочку к себе в логово — комнату в общаге.