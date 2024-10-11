Раскрыт мотив расстрела супружеской пары в Подмосковье

Злоумышленник расстрелял семейную пару в микрорайоне Шереметьевский в Подмосковье, когда они выгуливали собаку, пишет МК .

Инцидент произошел в ночь на пятницу. Предположительно, мужчина вел огонь по 48-летнему жителю Долгопрудного и его 40-летней жене из пистолета «ТТ».

«По одной из версий, мотивом нападения на соседей явился имеющийся конфликт из-за парковочного места», – говорится в публикации.

Потерпевший погиб на месте, его супруга убежала в лес, после чего добралась до дороги, где села на попутку и доехала до больницы.

Вскоре был обнаружен труп подозреваемого, который, предварительно, покончил с собой. Назначена судебно-медицинская экспертиза.