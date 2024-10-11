Пятница, 11 октября, 2024
На главнуюНовости мираРаскрыт мотив расстрела супружеской пары в Подмосковье

Раскрыт мотив расстрела супружеской пары в Подмосковье

Новости мира

Дата публикации

powder

Злоумышленник расстрелял семейную пару в микрорайоне Шереметьевский в Подмосковье, когда они выгуливали собаку, пишет МК.

Инцидент произошел в ночь на пятницу. Предположительно, мужчина вел огонь по 48-летнему жителю Долгопрудного и его 40-летней жене из пистолета «ТТ».

«По одной из версий, мотивом нападения на соседей явился имеющийся конфликт из-за парковочного места», – говорится в публикации.

Потерпевший погиб на месте, его супруга убежала в лес, после чего добралась до дороги, где села на попутку и доехала до больницы.

Вскоре был обнаружен труп подозреваемого, который, предварительно, покончил с собой. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Новости рубрики
Новости мира

ВСУ в котле и френдли-фаер: что известно о новом этапе освобождения Курской области

В четверг российские военные начали новый этап освобождения Курской области от ВСУ. Телеграм-канал Mash...
Новости мира

Baza: глава Забайкалья Осипов извинился перед чиновницей, о которую вытер козявку

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов извинился перед главой Карымского лесничества Еленой Шаляпиной, о которую...
Новости мира

Галкин* мечтает вернуться в Россию ради огромных гонораров, заявил Дзюник

Многие артисты, покинувшие Россию после начала СВО, в том числе Максим Галкин*, мечтают вернуться...
Новости мира

«Безобразие!»: Гладков объяснил, почему беспилотники сбивают без предупреждения

РСЧС не всегда рассылает белгородцам оповещение об угрозе БПЛА, поскольку не все украинские дроны...