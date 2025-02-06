Несколько высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины, а также инструкторы НАТО были уничтожены в результате ракетного удара по зданию академии Нацгвардии Украины в Харькове. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале, передает aif.ru.

Удар был нанесен еще 4 февраля, однако о его последствиях стало известно только сейчас. По данным подпольщиков, среди погибших — несколько полковников ВСУ, старшие офицеры батальона МВД Украины «Лють» и двое-трое представителей стран НАТО. Сообщается о многих раненых.

Лебедев отмечает, что за некоторыми ранеными даже присылали вертолеты, что свидетельствует об их важном статусе. Вероятно, удар был нанесен во время совещания командования.

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ВСУ лишились пополнения

Тот же Сергей Лебедев сообщил aif.ru, что 6 февраля российские военные нанесли точный удар по военному объекту в Николаеве.

На объекте находилось скопление украинских солдат, которых свозили сюда в течение нескольких дней, предположительно для пополнения войск на передовой или подготовки к прорыву линии фронта.

С утра с херсонского направления на уничтоженный объект прибыла уже третья колонна машин скорой помощи, в том числе военных. Также в окрестностях замечены микроавтобусы с надписью «груз 200». Точное число потерь пока неизвестно.

Активная фаза штурма в ДНР

Российские военные начали решающий штурм Андреевки и Константинополя в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

После взятия и зачистки этих населенных пунктов ВС РФ получат выход на Запорожский участок фронта с фланга.

На этом направлении действует 157-я отдельная мотострелковая бригада ВСУ, в которой ранее фиксировалось массовое дезертирство после переброски на передовую.

ВСУ атаковали подростков дроном в Белгородской области

Украинские войска атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области, использовав ударный дрон. О трагедии сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

В машине находились мужчина и две девушки — 14 и 18 лет. Все они погибли.

Атака произошла в селе Логачевка.