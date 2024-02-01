Радиационный шторм обрушился на Землю после мощной вспышки на Солнце

Радиационный шторм обрушился на Землю после мощной вспышке на Солнце, произошедшей 29 января, сообщает «Царьград».

Вспышка на Солнце произошла утром, достигнув максимума в 07.38. В течение трёх суток после этого поток идёт до нашей планеты, происходит столкновение с магнитосферой Земли.

Плазма при этом может задеть Землю частично либо вовсе пройти мимо.

Но, похоже, в этот раз не обойдётся. Многие жители Рязани жалуются на ухудшение самочувствия.

Магнитные бури — это возмущения в магнитном поле Земли, вызванные выбросами энергии из Солнца. Они могут вызывать различные нарушения в работе организма человека, особенно у метеозависимых людей.

Наиболее частые симптомы магнитных бурь включают:

Головную боль

Бессонницу

Слабость

Тахикардию

Скачки артериального давления

Головокружение

Одышку

Нарушение концентрации внимания

Ухудшение настроения.

Причины влияния магнитных бурь на организм человека до конца не изучены. Предполагается, что они связаны с воздействием магнитных полей на нервную систему, сердечно-сосудистую систему и другие органы и системы.

Магнитные бури оказывают более сильное влияние на метеозависимых людей. К этой категории относятся люди с заболеваниями нервной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, а также беременные женщины и пожилые люди.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, рекомендуется:

Избегать физических и умственных нагрузок

Достаточно отдыхать

Питаться здоровой пищей

Избегать употребления алкоголя и кофеина

Принимать витамины и минералы

Если самочувствие ухудшилось, необходимо обратиться к врачу.

В настоящее время существует ряд препаратов, которые могут помочь уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие. Однако их следует принимать только по назначению врача.

Вот несколько советов, которые помогут вам пережить магнитную бурю:

Отдохните как можно больше.

Пейте много жидкости.

Ешьте легкую пищу.

Избегайте стрессовых ситуаций.

Если у вас есть какие-либо хронические заболевания, проконсультируйтесь с врачом о том, как их контролировать во время магнитной бури.

Если вы чувствуете себя плохо, не стесняйтесь обратиться за медицинской помощью.