Ночь на 27 ноября в Московском регионе может стать самой морозной на неделе

Зима окончательно вступила в свои права в Московском регионе: уже 27 ноября ожидается самая холодная ночь за последний месяц. Такой прогноз озвучила Татьяна Позднякова, специалист информационного агентства «Метеоновости», в разговоре с RT.

«Погода будет достаточно стабильной. Наиболее морозной станет ночь с вторника на среду, когда небо временно прояснится, и в первой половине ночи температура в столице опустится до -6…-8 °C, а в области до -9 °C. В среду дневная температура останется слабоотрицательной: -1…-3 °C в Москве и до -5 °C в области. Атмосферное давление будет высоким, ветер ожидается довольно слабым, что создаст практически штилевую погоду», — сообщила эксперт.

По её словам, до начала декабря погоду в России будет определять атлантический циклон, атмосферные фронты которого частично затронут столичный регион.

«В четверг ночью местами ожидается снег, а днём — мокрый снег. Ночью температура останется отрицательной, в пределах -3…-5 °C. Дневная температура приблизится к 0 °C», — добавила синоптик.

В последующие дни атмосферное давление будет увеличиваться, при этом значительных осадков в пятницу, субботу и воскресенье не предвидится.

Как отметила Позднякова, температура на неделе будет оставаться довольно стабильной. Минимальная температура в Москве колеблется от 0 до -2 °C, в области — до -5 °C. Дневные показатели на протяжении трёх дней будут около 0 °C.

Таким образом, температура воздуха окажется выше климатической нормы на 3—4 °C, подчеркнула собеседница RT. Она также отметила, что в начале декабря характер погоды, скорее всего, не изменится: лёгкий мороз ночью и около 0 °C днём.

С прогнозом также выступил Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео». По его словам, устойчивые отрицательные температуры и установленный снежный покров в центральной части европейской России свидетельствуют о наступлении метеорологической зимы.

«В ближайшие дни в Москве погода будет определяться влиянием антициклона с юга. На северных территориях погода будет менее стабильной, и в некоторых районах европейской России ожидается снег. В Московской области снег также возможен, однако он будет незначительным и кратковременным», — предостерёг эксперт.

Температура в регионе останется около 0 °C, однако в ночь на 27 ноября ожидается -3…-8 °C, добавил синоптик. Затем ночные морозы ослабнут, и температура в ночное время составит около -5 °C, а днём — приблизится к -1 °C.

«В последующие дни температура будет находиться около 0 °C, временами достигая легкого плюса. Атмосферное давление останется на высоком уровне, в пределах нормы. В последний день осени давление повысится до 760—764 мм рт. ст.», — добавил синоптик.

Он также не исключил, что в ближайшие дни в столичном регионе возможен небольшой снег, а последние дни ноября обещают быть без осадков. В то же время, в воскресенье, 1 декабря, высока вероятность снегопада.