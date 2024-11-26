Ночь на 27 ноября в Московском регионе может стать самой морозной на неделе

Зима окончательно вступила в свои права в Московском регионе: уже 27 ноября ожидается самая холодная ночь за последний месяц. Такой прогноз озвучила Татьяна Позднякова, специалист информационного агентства «Метеоновости», в разговоре с RT.
По её словам, до начала декабря погоду в России будет определять атлантический циклон, атмосферные фронты которого частично затронут столичный регион.
В последующие дни атмосферное давление будет увеличиваться, при этом значительных осадков в пятницу, субботу и воскресенье не предвидится.
Как отметила Позднякова, температура на неделе будет оставаться довольно стабильной. Минимальная температура в Москве колеблется от 0 до -2 °C, в области — до -5 °C. Дневные показатели на протяжении трёх дней будут около 0 °C.
Таким образом, температура воздуха окажется выше климатической нормы на 3—4 °C, подчеркнула собеседница RT. Она также отметила, что в начале декабря характер погоды, скорее всего, не изменится: лёгкий мороз ночью и около 0 °C днём.
С прогнозом также выступил Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео». По его словам, устойчивые отрицательные температуры и установленный снежный покров в центральной части европейской России свидетельствуют о наступлении метеорологической зимы.
Температура в регионе останется около 0 °C, однако в ночь на 27 ноября ожидается -3…-8 °C, добавил синоптик. Затем ночные морозы ослабнут, и температура в ночное время составит около -5 °C, а днём — приблизится к -1 °C.
Он также не исключил, что в ближайшие дни в столичном регионе возможен небольшой снег, а последние дни ноября обещают быть без осадков. В то же время, в воскресенье, 1 декабря, высока вероятность снегопада.