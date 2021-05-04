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Вторник, 4 мая, 2021
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Работники Рязанской НПК приняли участие в Диктанте Победы

Елена Лобанова
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В преддверии 9 мая Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК) провела «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны. Акция на площадке завода прошла впервые, в ней приняли участие сотрудники предприятия, студенты кафедры «Химические технологии» РГРТУ и учащиеся «Роснефть-класса».

Для написания Диктанта был выбран отрывок из книги рязанского журналиста Евгения Баранцева «Рязань: эпизоды войны». Работа длилась 45 минут. 

Жюри, в состав которого вошли редакторы издательских домов и педагоги Рязани, оценили работы участников. По результатам Диктанта победители получили ценные призы, остальных участников акции поощрили памятными сувенирами.

В текущем году РНПК планирует принять активное участие в праздновании 76-летия Победы. В окнах заводоуправления будут вывешены Государственные флаги России, будет организована раздача Георгиевских ленточек работникам, на одной из самых высоких точек предприятия – на установке каталитического крекинга высотой 54 метра работники поднимут знамя Победы как символ доблести и славы для поколения фронтовиков за мирное небо. По многолетней традиции этой чести удостоятся ветераны и лучшие молодые операторы технологического объекта. Кроме того, предприятие проведет праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла города и региона.

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