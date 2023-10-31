Работники РНПК принимают участие в подготовке Рязани к зиме

С 30 октября работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») приступили к работам по подготовке Рязани к зиме в рамках общегородского осеннего месячника. Ежедневно на работы по наведению чистоты улицы Весенней выходит до 25 работников, задействуется до 5 единиц заводской спецтехники: трактор-щётка, поливочно-моечная машина, два погрузчика и самосвал.

В ходе уборки нефтяники подметают пешеходную и автотранспортную части улицы, чистят бордюры, собирают опавшую листву и бытовой мусор. Ежедневно на городскую свалку вывозится до 20 тонн мусора.

Завод всегда активно участвует в городских экологических акциях, инициирует и реализует собственные экологические мероприятия.

В вопросах охраны окружающей среды завод реализует комплекс мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду. В том числе, проекты по реконструкции и модернизации собственного производства, экологические акции, участие в общегородских субботниках, поддержка экологических экспедиций школьников, помощь Окскому заповеднику.

В течение 2023 года работники РНПК неоднократно принимали участие в работах по уборке улиц города, покосу травы, посадке новых и обрезке старых деревьев или по запросу выделяли спецтехнику.