Вторник, 31 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Работники РНПК принимают участие в подготовке Рязани к зиме

7info

С 30 октября работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») приступили к работам по подготовке Рязани к зиме в рамках общегородского осеннего месячника. Ежедневно на работы по наведению чистоты улицы Весенней выходит до 25 работников, задействуется до 5 единиц заводской спецтехники: трактор-щётка, поливочно-моечная машина, два погрузчика и самосвал.

В ходе уборки нефтяники подметают пешеходную и автотранспортную части улицы, чистят бордюры, собирают опавшую листву и бытовой мусор. Ежедневно на городскую свалку вывозится до 20 тонн мусора.

Завод всегда активно участвует в городских экологических акциях, инициирует и реализует собственные экологические мероприятия.

В вопросах охраны окружающей среды завод реализует комплекс мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду. В том числе, проекты по реконструкции и модернизации собственного производства, экологические акции, участие в общегородских субботниках, поддержка экологических экспедиций школьников, помощь Окскому заповеднику.

В течение 2023 года работники РНПК неоднократно принимали участие в работах по уборке улиц города, покосу травы, посадке новых и обрезке старых деревьев или по запросу выделяли спецтехнику.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах