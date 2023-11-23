Работникам 9 рязанских организаций задолжали 15,1 млн рублей зарплаты

В Рязанской области долги по зарплате работникам есть в 9 организациях. Общая сумма задолженности 15,1 млн рублей, сообщила ВКонтакте зампред правительства региона Юлия Швакова.
В числе должников — предприятия, давно ставшие банкротами. На долю организаций, проходящих процедуру банкротства, приходится половина долга.
Правительство Рязанской области оказывает помощь организациям, чтобы они могли возобновить деятельность. По словам зампреда, «есть существенная положительная динамика и в целом, и по отдельным организациям».
Ещё одно направление работы — вывод зарплат из тени. Люди, получающие «серые» выплаты, лишаются возможности получить кредит, страховые выплаты, пенсии.