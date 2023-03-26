Работа администрации Пителинского района получила высокую народную оценку

Глава администрации Пителинского района Андрей Гаврилов отчитался перед жителями муниципалитета о своей работе. На отчете, который состоялся 24 марта в рамках расширенного заседания районной думы, присутствовал депутат Госдумы РФ Андрей Красов. Глава администрации сделал обзор пятилетнего периода, на протяжении которого возглавляет муниципальный орган власти.

В числе позитивных изменений, произошедших в районе за пятилетку, – приход агроинвесторов, создание новых крестьянско-фермерских хозяйств, постоянно ведущаяся разработка залежных земель. Особое внимание Андрей Гаврилов уделил участию муниципалитета в проектах и программах по благоустройству, результатах этой работы и перспективах. Так, по программе формирования комфортной городской среды в Пителине будут соединены два парка. Получится единая благоустроенная общественная территория.

Глава рассказал и о системе мер по стимулированию местной молодежи оставаться жить и работать в районе, развитии собственного кадрового потенциала. В их числе – профориентационная работа в формате постоянно действующих педагогического и аграрного классов, доплаты начинающим педагогам, обустройство общежития для молодых специалистов, где они смогут жить на первых порах.

Состояние дорог и обеспечение местной больницы врачами по-прежнему остаются проблемными для района. Андрей Гаврилов заверил, что и по той, и по другой теме работа идет, и некоторые результаты уже есть.

– У Пителинского района есть все условия, чтобы стать образцово-показательным во всех направлениях. Для этого нужно приложить немало усилий. Я уважаю и ценю каждого пителинца. Мы все друг друга знаем, мы должны жить как одна семья дружно. Решать все наболевшие вопросы, вместе праздновать наши победы, – сказал в ходе отчета Андрей Гаврилов.

Отчет главы администрации Пителинского района транслировался в соцсети «ВКонтакте». В комментариях жители и гости района оставили свыше сотни отзывов, подавляющее большинство которых – это благодарности руководителю администрации и его команде за видимые позитивные изменения в муниципалитете.