Рабочий год Елены Сорокиной начался с осмотра стройплощадки детского сада в Кальном

Мэр Рязани 3 января посетила строительную площадку, где возводят трёхэтажный детский сад на 224 места.
На объекте вырыт котлован. Бригада начала заливать фундамент, монтировать блоки и проводить электричество. В течение января, как сообщил подрядчик, должны смонтировать блоки цоколя. Параллельно начнут делать перекрытия.
Грунт на участке насыпной, что потребовало длительной подготовки на первом этапе. В настоящее время темпы строительства увеличились. В течение праздничных дней на объекте будут работать строители, решено перейти на двухсменный режим.
Градоначальник подчеркнула, что контроль будет жёстким и по срокам, и по качеству работ.
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