Вторник, 3 января, 2023
Татьяна Проводина

Рабочий год Елены Сорокиной начался с осмотра стройплощадки детского сада в Кальном

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Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте

Мэр Рязани 3 января посетила строительную площадку, где возводят трёхэтажный детский сад на 224 места.

На объекте вырыт котлован. Бригада начала заливать фундамент, монтировать блоки и проводить электричество. В течение января, как сообщил подрядчик, должны смонтировать блоки цоколя. Параллельно начнут делать перекрытия.

Рабочий год Елены Сорокиной начался с осмотра стройплощадки детского сада в Кальном
Рабочий год Елены Сорокиной начался с осмотра стройплощадки детского сада в Кальном
Рабочий год Елены Сорокиной начался с осмотра стройплощадки детского сада в Кальном

Грунт на участке насыпной, что потребовало длительной подготовки на первом этапе. В настоящее время темпы строительства увеличились. В течение праздничных дней на объекте будут работать строители, решено перейти на двухсменный режим.

Градоначальник подчеркнула, что контроль будет жёстким и по срокам, и по качеству работ.

Елена Сорокина: «Детский сад – важный и долгожданный объект для рязанских семей. С подрядчиком на связи, в случае необходимости готовы включиться и оказать помощь»

Рабочий год Елены Сорокиной начался с осмотра стройплощадки детского сада в Кальном
Рабочий год Елены Сорокиной начался с осмотра стройплощадки детского сада в Кальном

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