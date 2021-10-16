Пятиклассница забеременела, изменив 23-летнему любовнику с 17-летним знакомым

В городе Вольске Саратовской области 14-летняя шестиклассница родила ребёнка. Об этом сообщает портал Вольск.ру.

Девочка забеременела в 13 лет, когда училась в пятом классе. Отцом ребёнка стал 17-летний Александр, с которым переспала девушка, изменив своему 23-летнему любовнику.

Сергея Заборовского, любовника девочки, 16 апреля приговорили к 3 годам колонии общего режима за секс с лицом, не достигшим 14 лет.

Мужчина работал курьером. По словам жены, с девочкой он был знаком два года и сбегал к ней на несколько часов даже со свадьбы. Но отцом ребёнка стал другой человек.

После интимной близости пятиклассница и курьер поссорились, он уехал на заработки в Саратов. В это время школьница и переспала с Александром.

Сейчас ребёнок находится под опекой 35-летней бабушки. Девочка перешла в 6-й класс, учится на дому.

Журналистам неизвестно, поддерживает ли она отношения с Сергеем в колонии. До вынесения приговора они хотели пожениться, записывали совместные ролики в «ТикТок». Школьница даже подписывалась в сообщениях фамилией этого человека.

В статье не уточняется, почему в 13 лет девочка училась только в пятом классе.