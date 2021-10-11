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Понедельник, 11 октября, 2021
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Пьяный житель Рязанской области поджёг машину односельчанина

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Пьяный житель Рязанской области поджёг машину односельчанина

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В Милославском районе 23-летнего местного жителя обвиняют в поджоге автомобиля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Ночью в полицию обратился 46-летний житель села Большое Подовечье. Мужчина рассказал, что его автомобиль, стоящий рядом с домом, внезапно загорелся. Эксперты установили, что причиной пожара стал поджог.

Правоохранители выяснили, что вечером к хозяину машины заходил нетрезвый односельчанин. Молодой человек попросил съездить в райцентр за спиртным, но мужчина ему отказал. После этого и случился пожар.

Выяснилось, что злоумышленник, поджёг брызговик машины после того, как не смог уехать в Милославское. Так он решил отомстить её хозяину.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.

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