Пьяный рязанец на мотоцикле сбил женщину с 10-летним ребенком на Михайловском шоссе

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В субботу, 10 июля, на Михайловском шоссе пьяный мотоциклист сбил женщину с 10-летним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Все произошло примерно в 20:35 возле дома №72/1 по Михайловскому шоссе. По предварительной информации, 42-летний рязанец за рулем мотоцикла «ЯМАХА XVS» сбил 43-летнюю женщину и 10-летнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что мужчина сел за руль пьяным. В крови водителя нашли 0,6 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

— В результате пешеходы получили травмы. 10-летнего ребенка госпитализировали, — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.