Пьяный рязанец с двумя ножами угрожал зарезать затя

В Рязани нетрезвый 52-летний мужчина пытался расправиться с мужем своей дочери, сообщает УМВД России по региону.

Семейный конфликт случился в доме на улице Фрунзе, где мужчина распивал спиртное. В один момент между ним и зятем началась ссора, которая чуть не переросла в поножовщину.

Тесть схватил два ножа и грозился зарезать супруга дочери, но прибывшие на место сотрудники полиции успели предотвратить тяжкое преступление.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Ему грозит до 2 лет колонии.