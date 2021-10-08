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Пятница, 8 октября, 2021
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Пьяный рязанец с двумя ножами угрожал зарезать затя

Александр Ильин
Пьяный рязанец с двумя ножами угрожал зарезать затя

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В Рязани нетрезвый 52-летний мужчина пытался расправиться с мужем своей дочери, сообщает УМВД России по региону. 

Семейный конфликт случился в доме на улице Фрунзе, где мужчина распивал спиртное. В один момент между ним и зятем началась ссора, которая чуть не переросла в поножовщину. 

Тесть схватил два ножа и грозился зарезать супруга дочери, но прибывшие на место сотрудники полиции успели предотвратить тяжкое преступление.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Ему грозит до 2 лет колонии.  

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