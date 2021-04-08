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Четверг, 8 апреля, 2021
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Пьяный подросток убил бабушку, дедушку и дядю в Вологде

Никита Брыкин

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Вологды, который оказался причастен к жестокому преступлению, которое произошло 6 лет назад, пишет портал «vologda-poisk».

Инцидент произошел в декабре 2014 года. В одну из ночей в квартире на улице Псковской произошло возгорание. На месте происшествия умер мужчина 1984 года рождения. В больнице от полученных травм скончались его мать и отец.

В ходе расследования допрашивался и внук погибшей пожилой пары. Однако сначала все указывало на неосторожность 30-летнего мужчины, что, как считалось, и стало причиной пожара.

Некоторое время спустя подросток попал в колонию за кражу. За решеткой он сознался в убийстве своих родственников.

Выяснилось, что пьяный юноша, который испытывал личную неприязнь к бабушке и дедушке, облил дверь их комнаты горючей жидкостью, поместил под дверь газету и поджег. На месте трагедии также оказался его дядя.

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